каждое 5-е удостоверение мы выдаем в подарок. Акция рассчитана на единовременное оформление от 5 и более удостоверений
акция действует на единовременный заказ от 4 удостоверений, каждое 4 удостоверение Вы покупаете за 500 руб
при заказе от 10 удостоверений единовременно
4999₽
3000 ₽
Экономия 1999 ₽
Обучение по промышленной безопасности, прохождение аттестации в Ростехнадзоре
Тепловые установки
Электроустановки
Энергетическая безопасность
По результатам обучения Вы получите удостоверение о
присвоении профессии, свидетельство и выписку из
протокола заседания комиссии
Мы четко соблюдаем сроки, так как дорожим вашим временем
Мы несем полную ответственность за свою работу
У нас есть все необходимые лицензии и сертификаты
Быстрая доставка за 48 часов транспортной компанией по всей России
Гарантия успешной аттестации и выдачи удостоверения
Дистанционное обучение без отрыва от производства
Срок подготовки документов от 1 дня
Мы аккредитованы и имеем право на осуществление образовательной деятельности
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Спасибо, Ваша заявка отправлена!
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Извините! Произошла ошибка.
Попробуйте отправить заявку ещё раз.